P.De Luca, nel Pd si è consumata una vendetta trasversale

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "È chiaro a tutti che le logiche che hanno prevalso in questa vicenda, per quanto mi riguarda, non sono state fondate né su dinamiche politiche, né sulle competenze, né sul contributo al lavoro parlamentare, ma risentono di scorie ancora non smaltite delle ultime primarie.

Si è consumata una sorta di vendetta trasversale che non fa onore". Lo scrive su Facebook il deputato Pd Piero De Luca, commentando l'elezione dell'ufficio di presidenza del gruppo dem alla Camera.

L'assemblea del gruppo Pd della Camera, su proposta della presidente Chiara Braga, in giornata ha eletto i componenti del nuovo organismo: ne fanno parte Simona Bonafé, che è stata confermata vicepresidente e ha il ruolo di vicaria e, come vicepresidenti, Paolo Ciani, Valentina Ghio e Toni Ricciardi. Tra gli altri ruoli, Piero De Luca, che prima era vicepresidente, adesso è segretario con delega per il Pnrr, riforme e sicurezza. (ANSA).