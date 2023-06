Lega, nuove rivelazioni sul caso Metropol intervenga il Copasir

"La macchinazione contro la Lega organizzata al Metropol, diventata una clava per colpire uno dei principali partiti italiani prima delle ultime Europee, si fa sempre più grave e sconcertante con le nuove rivelazioni de La Verità: a questo punto è quanto mai necessario un intervento del Copasir". Così fonti della Lega citano le nuove carte pubblicate dal giornale, secondo cui uno dei russi incontrati da Savoini e Tizian nell'hotel di Mosca è un ufficiale del Fsb, ex Kgb. "È vero? La nostra intelligence ha qualcosa da dire, anche alla luce del ruolo che aveva Salvini, cioè vicepremier e ministro dell'Interno?", si chiede la Lega.

Solidarietà da Berlusconi

"Esprimo solidarietà all'amico Matteo Salvini per gli attacchi che è stato costretto a subire per anni - scrive il leader di Forza Italia in una nota - a fronte di una singolare inchiesta conclusasi, come troppo spesso accade, in un nulla di fatto. So bene cosa significhi subire processi politici e mediatici intentati quando non si riesce a sconfiggere l'avversario nelle urne e si preferisce farlo con la macchina del fango e quella giudiziaria. Sono sempre stato certo dell'onestà di Matteo cui mi lega un rapporto di profonda e sincera amicizia".