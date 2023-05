Fitto: 'Nuovo Patto sia più flessibile su green e difesa'

"Le proposte legislative della Commissione costituiscono una buona base di partenza" nel percorso di riforma della governance economica. "L'Italia punta a nuove regole di bilancio che siano realistiche e favorevoli alla crescita, con una maggiore flessibilità sugli investimenti verdi, sui piani di rilancio nazionali e sulla difesa". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto nel suo intervento al Consiglio Affari Generali europeo, che aveva tra i suoi ordini del giorno la preparazione del Consiglio europeo di giugno.



In merito alla questione dei migranti Fitto ha indicato la necessità che il Consiglio Europeo affronti una discussione approfondita. "L'Italia sottolinea l'urgenza di attuare pienamente le Conclusioni del Consiglio Europeo del 9 febbraio e si aspetta dei progressi di sostanza in merito", ha detto Fitto, intervenendo al Consiglio Affari Generali dell'Ue. "Per attuare le Conclusioni di febbraio, ribadite a marzo, è di cruciale importanza rinnovare i nostri sforzi nel campo della dimensione esterna", ha aggiunto Fitto secondo il quale "è fondamentale inviare a Tunisi un messaggio di sostegno complessivo".