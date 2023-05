Pnrr: Fitto vede i governatori per 'ottimizzare le possibili sinergie'

Incontro del ministro agli Affari Europei Raffaele Fitto con otto governatori delle regioni con 'l'intento di ottimizzare le possibili sinergie tra le misure delle politiche di Coesione programmazione 2014-2020, 2021-2027 e il Pnrr". Lo rende noto il ministero in una nota. "Un percorso collaborativo necessario per correggere gli errori del passato e puntare agli interventi strategici che consentano all'Italia di allinearsi al livello che merita e che l'Europa ci richiede". Il ministero precisa che proseguono gli incontri con i presidenti delle singole Regioni per coordinare istituzionalmente con la Presidenza del Consiglio la programmazione e l'impiego dei fondi nazionali ed europei.

"Ottimo il lavoro di ricognizione compiuto, e proficuo lo scambio di informazioni con i Presidenti delle Regioni. Un raccordo che ci consente di attivare quel coordinamento tra le Politiche di Coesione e Pnrr auspicato anche dalla Commissione Europea. Solo così si possono efficientare gli investimenti necessari a riscrivere la prospettiva non solo dei singoli territori, ma dell'intero Paese". E' positivo il bilancio tracciato dal ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto al termine della giornata di incontri con otto governatori delle regioni italiane.

Positivo il bilancio dei tavoli tra il ministero agli Affari Europei, Coesione, Sud e Pnrr Raffaele Fitto e i presidenti delle Regioni, svoltisi nella giornata di oggi presso l'ufficio del ministro - afferma il ministero in una nota - Otto i governatori incontrati per un confronto utile a fare il punto sulle politiche di Coesione, programmazione 2014 - 2020, 2021 - 2027 e il Pnrr dei singoli territori. La mattinata è iniziata con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, con il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e con il Ppesidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Nel pomeriggio è stata la volta dei presidenti delle Regioni Abruzzo e Toscana, Marco Marsilio ed Eugenio Giani, e del vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone. Gli incontri con i restanti governatori proseguiranno nei prossimi giorni.

Ma è lapidario il commento del governatore della Campania: "Si è svolto questa mattina un incontro con il ministro Fitto relativo ai Fondi Sviluppo e Coesione. Il nulla", scrive sui social Vincenzo De Luca.

Roadmap del Pnrr, quanto fatto e quanto da fare

Si è svolto questa mattina un incontro con il ministro Fitto relativo ai Fondi Sviluppo e Coesione. Il nulla. — Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) May 29, 2023