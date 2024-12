Mattarella, IA è una sfida. Non sia un monopolio privato

"Lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale pone sfide nuove". "Per un'obiettiva visione del mondo occorre sapere che essa non basta a sé stessa e non è neutrale. Fondamentale è un suo sviluppo inclusivo, di cui possano beneficiare tutti i popoli. Le scoperte e gli sviluppi in questo ambito non possono essere monopolio privato". Lo ha detto il capo dello Stato ai saluti al corpo diplomatico.

"La loro governance - ha aggiunto Mattarella - non può essere affidata soltanto al mercato o al potere di pochi. E' necessario che le istituzioni sappiano farne un "bene comune", incanalandone le potenzialità in modo coerente con i progetti di vita collettiva e di relazione".



