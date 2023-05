Mattarella: 'Difficile coinvolgere i partner Ue sui migranti'

Nel corso dei colloqui al Quirinale con la presidente slovena Natasa Pirc Musar è stato affrontato il tema dei migranti, fenomeno che coinvolge i due Paesi. Sul tema il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato quanto "fin qui sia stato difficile coinvolgere in maniera efficace i partner comunitari". Il capo dello Stato ha anche rimarcato come sia "indispensabile giungere a una politica europea organica in materia".

Il capo dello Stato si è detto d'accordo nel sostenere l'ingresso nell'Unione Europea dei Paesi dei Balcani Occidentali, anche per dare maggiore stabilità alla regione. Per Mattarella si tratta di "un utile investimento politico e necessaria scelta storica", aggiungendo che è un "grave errore aver rallentato il processo di adesione".



Italia e Slovenia inoltre sollecitano l'Unione europea ad affrontare il cambiamento climatico con particolare attenzione al Mediterraneo. E' quanto emerso dai colloqui che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto con la presidente slovena Natasa Pirc Musar. Il capo dello Stato ha sottolineato il rapporto "eccezionalmente intenso" tra i due Paesi. Nei colloqui si è anche affrontato il tema della tutela delle minoranze linguistiche che per Mattarella sono "un presidio di amicizia e di arricchimento tra i popoli".