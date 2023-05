Autonomia: Calderoli, 'Su dossier Senato solo presunzioni'

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - "Il Senato ha fatto rilievi critici non basati su cifre e numeri, ma sulle loro presunzioni". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, questa mattina a Cagliari durante una visita informale al Consiglio regionale della Sardegna, in merito alle polemiche sul dossier dell'Ufficio bilancio di Palazzo Madama che ha rilevato criticità nel dl proposto dalla maggioranza.

"Ci sta pensando la Ragioneria generale dello Stato - ha aggiunto il ministro - a rispondere puntualmente, che ha già 'bolinato' questo testo e non ha ravvisato quei rischi che segnala un organismo, tra l'altro, contraddetto anche dall'ufficio studi del Senato che non ha ravvisato queste precarietà". (ANSA).