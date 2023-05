Renzi annuncia l'ingresso in IV di 2 ex Azione

"Diamo il benvenuto a due persone straordinarie, a due donne che sono non solo accomunate dalla provenienza cioè l'Emilia Romagna, ma anche dalla loro passione per la politica". Il leader di Italia Viva Matteo Renzi comincia così la conferenza stampa in cui annuncia l'ingresso nella sua forza politica di Naike Gruppioni, imprenditrice bolognese eletta con Azione e di Giulia Pigoni di Sassuolo.





"Italia viva ha lanciato un percorso congressuale dal 10 giugno, liberi e democratici dal basso, avremmo dovuto farlo con il partito unico - spiega Renzi - ma non è stato possibile così lo facciamo con chi ci sta. Non deve essere però solo una conta delle tessere, ma un percorso di idee e di progetti". "Questo spazio c'è, anche se qualcuno litiga ed è compito delle donne e degli uomini di buona volontà farlo funzionare - dichiara - offriamo una casa a tutti quelli che dicono che non ci si può arredere allo schleinismo o al melonismo. Questo spazio c'è quindi chi vuole e ci crede può farne parte".

"Abbiamo appreso stamattina da un giornale di questo 'scippo'. Faccio i migliori auguri a Naike. Ogni scelta è legittima e rispettabile. Mi permetto solo di notare che, per rispetto alla comunità che l'ha eletta sei mesi fa quasi senza conoscerla, una comunicazione preventiva sarebbe stata più elegante". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda commentando un'intervista alla deputata Naike Gruppioni alla Nazione nella quale si preannuncia un passaggio sa Azione a Iv. "Ma immagino - prosegue - che l'uscita a sorpresa fosse parte dell'accordo di ingaggio. Questa vicenda, altrimenti irrilevante, spiega bene la distanza nei comportamenti con Matteo Renzi. Mentre noi eravamo impegnati in giro per l'Italia a sostenere le liste, spesso fatte insieme, per le amministrative lui era in queste faccende affaccendato. Buona strada.

"Qualunque scelta di passaggio da Azione a Italia viva verrà guardata con rispetto e un grande in bocca al lupo". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Iv alla Camera su Rainew24 commentando possibili passaggi da Azione a Iv. "Probabilmente - aggiunge - una nostra deputata oggi annuncerà un passaggio a Iv: i gruppi sono ancora insieme, non so se Renzi ha volontà di superare anche l'unità dei gruppi. Noi preferiamo il calcio giocato al calcio mercato". "Io spero non si dividano i gruppi: siamo stati eletti insieme, nella stessa lista e il progetto di organizzare un'area riformista non mi sembra esaurito".