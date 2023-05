Il caso Cottarelli scuote il Pd, l'allarme dei moderati

"Penso che il PD sia ancora quel soggetto che trae la sua forza dal suo essere plurale. Per questo, se sono dispiaciuto per le dimissioni di Cottarelli e le rispetto, nel leggere le sue motivazioni trovo un limite - afferma Lorenzo Guerini -. La nostra comunità è fondata sul dialogo e sulla ricerca di sintesi, parole antica purtroppo vituperata nell'oggi della politica, tra culture e sensibilità diverse che si riconoscono in un medesimo profilo progressista e riformatore. Se una di queste voci si spegnesse o abbandonasse il campo, il PD sarebbe un'altra cosa, non sarebbe più il PD. Le sue parole però evidenziano un disagio politico. Che sarebbe sbagliato sottovalutare o verso le quali mostrare indifferenza. Le uscite di questi giorni, certamente diverse tra loro, sono motivo di preoccupazione per me e penso preoccupino anche chi ha la responsabilità della guida della nostra comunità".

Agenzia ANSA Cottarelli: 'A disagio nel Pd della Schlein' - Politica 'Grande stima ma dissento su diversi temi' 'Mi dimetto da senatore in settimana' 'Dirigerò un programma dell'Università cattolica nelle Superiori. 'In Parlamento estrema conflittualità. Ho avuto offerte ma non è giusto cambiare partito' (ANSA)

L'addio di Carlo Cottarelli al Parlamento e al Pd "non è un bel segnale. Posso dire che conoscendo Cottarelli un po' me lo aspettavo, perché lui si sente di appartenere a una linea liberale e progressista che evidentemente non vede rappresentata". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Ma soprattutto perché in questo momento sembra emergere poco e trovare poco spazio per le sue competenze e la sua voglia di portare contributo sulle logiche più economiche di politica industriale - ha aggiunto -. Mi dispiace e mi auguro che non ci siano altre uscite perché in questo momento non servono. Conoscendolo personalmente non è una cosa che mi ha sorpreso".

Agenzia ANSA Cristina Tajani, chi è l'ex assessora che subentra a Cottarelli - Politica A Milano è stata nelle giunte di Pisapia e Sala (ANSA)

"Il Pd di Elly Schlein perde pezzi. Dopo Marcucci, Fioroni, Chinnici, Borghi oggi è il turno di Cottarelli. Per chi segue le nostre Enews da tempo queste scelte non sono una sorpresa. Io dico che è solo l'inizio. Diamo tempo al tempo e il quadro politico di questo Paese cambierà profondamente", scrive Matteo Renzi nella sua e-news.

"Pur rispettando la decisione del senatore Cottarelli e rammaricandomene, non posso condividere una scelta di abbandono. Il Pd è nato e vive dell'incontro tra culture e sensibilità diverse e deve essere responsabilità di ognuno concorrere con le proprie convinzioni alla coesione e all'unità del Pd. Ed è compito del gruppo dirigente assicurare che ognuno si senta pienamente parte del partito", ha dichiarato Piero Fassino, deputato del Pd.