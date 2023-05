Cristina Tajani, chi è l'ex assessora che subentra a Cottarelli

Assessora a Milano per dieci anni nelle giunte di centrosinistra, prima con quella di Giuliano Pisapia e poi con quella di Beppe Sala, ex presidente e ad di Anpal servizi e adesso senatrice. Sarà Cristina Tajani, nata a Terlizzi in provincia di Bari nel 1978, a prendere il posto di Carlo Cottarelli nel gruppo del Pd al Senato, appena saranno formalizzate le dimissioni da senatore dell'economista. L'ex assessora a Milano risulta infatti la prima dei non eletti.



Cristina Tajani è arrivata dalla Puglia a Milano per studiare Economia alla Bocconi, dove si è laureata nel 2003. La sua formazione professionale è legata ai temi delle Politiche del lavoro, su cui è stata anche ricercatrice. La sua avventura politica nasce nel segno della sinistra arancione che nel 2011, con Giuliano Pisapia a guidare una coalizione ampia di centrosinistra, vince le elezioni amministrative a Milano strappando la città al centrodestra. In quella giunta Cristina Tajani, che in quegli anni militava in Sel il partito di Nichi Vendola che come lei è di Terlizzi, diventa assessora al Lavoro, Commercio e Moda. Un'esperienza che ripeterà dopo cinque anni sostenendo la corsa a sindaco di Giuseppe Sala. Un sostegno che causerà la spaccatura con quella parte della sinistra in cui aveva militato. Così nel 2016 si è candidata di nuovo ma con la lista civica di Beppe Sala, risultando la prima eletta. Sala le conferma poi anche l'incarico in giunta con le deleghe per le politiche del Lavoro, commercio e moda.



Dopo il primo mandato di Sala, Cristina Tajani ha poi deciso di non ricandidarsi e nel 2022 è stata nominata presidente e ad di Anpal servizi. Un incarico durato poco, solo 8 mesi, a causa del cambio di governo.