Conte, Pnrr non sia usato per produrre le munizioni

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Mi auguro che il Governo Meloni non si spinga a tanto. Non permetteremo che i 209 miliardi del Pnrr possano essere usati per armi e munizioni anziché per asili nido, sanità e ambiente. Quei fondi servono a far rialzare l'Italia non a fare la guerra". Lo scrive sui social il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte. (ANSA).