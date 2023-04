Ankara, 'False notizie sul malore di Erdogan, sta bene'

Il partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo servizio stampa hanno smentito le notizie circolate sui social secondo cui il malore accusato ieri sera dal leader turco sarebbe stato causato da un infarto. L'agenzia di stampa turca Anadolu cita oggi il vicepresidente e portavoce del partito Ak, Omer Celik, secondo il quale "false notizie immorali" sulla salute di Erdogan si stanno diffondendo online. Celik ha assicurato che il presidente continua ad adempiere "ai suoi doveri" ufficiali e tornerà al programma previsto dopo una pausa di un giorno. Da parte sua, il direttore delle comunicazioni di Erdogan - Fahrettin Altun - ha pubblicato sul suo account Twitter alcune notizie riprese dai social secondo cui Erdogan ieri ha sofferto un 'Infarto miocardico'. "Respingiamo categoricamente tali affermazioni infondate riguardanti la salute del "presidente Erdogan", ha scritto Altun, aggiungendo che il leader turco parteciperà oggi in videoconferenza all'inaugurazione della centrale nucleare di Akkuyu, la prima del Paese. "Per quanta disinformazione possano fare, non riusciranno a cambiare il fatto che la nazione turca è al fianco del suo leader e che Erdogan e il Partito Ak usciranno vincitori dalle elezioni del 14 maggio", ha concluso.

"Le affermazioni diffuse da alcuni account sui social media secondo cui 'il presidente Erdogan ha avuto un attacco di cuore ed è stato portato in ospedale' non riflettono la verità", ha aggiunto Altun sul sito della presidenza della Repubblica smentendo un tweet - poi corretto - della versione in inglese della Tv di Stato cinese Cgtn secondo cui il presidente turco ieri avrebbe avuto "un infarto miocardico acuto" che lo avrebbe costretto ad essere ricoverato in condizioni critiche.

"Sono stato con lui in mattinata, la sua salute è buona, riprenderà con il suo programma il prima possibile". Lo ha affermato il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca, come riporta la tv di Stato Trt, parlando delle condizioni di salute del presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo che ieri aveva annullato i suoi impegni a causa di un malore avuto la sera precedente durante un'intervista in diretta tv.

La telefonata con Putin

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha discusso telefonicamente degli ultimi sviluppi della guerra tra Mosca e Kiev, dell'accordo che ha sbloccato le esportazioni di grano dai porti dell'Ucraina e della situazione in Siria con l'omologo russo Vladimir Putin. Lo rende noto Anadolu.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che verrà messa in pratica una cooperazione tra Mosca e Ankara per "inviare gas naturale verso Paesi terzi". In un intervento in video conferenza, trasmesso dalla tv turca Trt, in occasione dell'inaugurazione della prima centrale nucleare turca, il presidente russo ha fatto sapere che "verrà costruito un hub energetico in Turchia" per l'invio di gas naturale verso altri Paesi. "La Russia continuerà a soddisfare i bisogni della Turchia nel campo dell'energia", ha detto Putin in riferimento anche alla centrale nucleare di Akkuyu. "Abbiamo preso una decisione per migliorare le relazioni economiche e commerciali" tra Russia e Turchia, ha detto Putin in riferimento a una conversazione avuta con il presidente turco Erdogan.

L'inaugurazione della prima centrale nucleare della Turchia

Per la prima volta dopo il malore in diretta televisiva, Erdogan è apparso publicamente in video conferenza alla cerimonia di inaugurazione della prima centrale nucleare turca. L'evento, per il primo invio di combustibile alla centrale, era stato annunciato per le 13.30 ora locale, le 12.30 in Italia, ma è successivamente stato spostato alle 16. La centrale di Akkuyu, che si trova sulla costa meridionale turca, in provincia di Mersin, è stata costruita dall'azienda russa Rosatom ed è in fase di lavorazione dal 2018. La centrale sarà operativa entro il 2028, ha fatto sapere il presidente turco, aggiungendo che una volta completata soddisferà il 10% delle necessità della Turchia per quanto riguarda l'elettricità. Durante la cerimonia è intervenuto in videoconferenza anche il presidente russo Vladimir Putin.

"Grazie all'invio di combustibile nucleare, lo stabilimento di Akkuyu è diventato una struttura nucleare", ha detto Erdogan. L'impianto di Akkuyu rappresenta il "più grande investimento congiunto con la Russia", ha aggiunto. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi e il direttore di Rosatom Alexey Likhachev.

"Questo è un altro esempio convincente di quanto lei sta facendo per il suo Paese", ha detto Putin rivolgendosi a Erdogan durante la cerimonia online per l'arrivo del primo combustibile per la centrale. "Lei sa come porre obiettivi ambiziosi e si muove con fiducia verso la loro realizzazione, e noi sosteniamo un tale atteggiamento", ha aggiunto il presidente russo, a meno di un mese dalle elezioni presidenziali in Turchia. Putin inoltre ha rivolto gli auguri al presidente turco per una pronta ripresa e ha aggiunto che senza di lui sarebbe stato "difficile parlare del successo" del progetto della centrale nucleare.

