25 aprile, l'ex sindaco di Predappio: 'Mai riuscito a creare il museo del fascismo'

Domani, martedì 25 aprile, Giorgio Frassineti, l'ex sindaco di Predappio, sarà ospite a Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone co-prodotto da The Comedy Club. "Non sono mai riuscito a creare il museo del fascismo ma quante volte mi hanno chiesto un selfie", così Giorgio Frassineti, in una intervista esclusiva e originale a Tintoria, ha raccontato i suoi anni da sindaco e di come abbia provato senza successo - anche con l'aiuto delle istituzioni - a chiudere i negozi di souvenir che attirano a Predappio tantissimi nostalgici. Il suo più grande rimpianto? Non essere riuscito a istituire un grande Museo del Fascismo, così come avviene in tutto il mondo in cui le nazioni riescono serenamente a fare i conti con le ferite della storia. Sulla vicenda di questo tentativo uscirà un documentario, The Mayor - Me, Mussolini and the Museum, di Piergiorgio Curzi e Sabika Shah Povia, che uscirà in Italia e in Europa nei prossimi mesi.





L'ex sindaco di Predappio: 'Mai riuscito a creare il museo del fascismo'

Frassineti - che ora è tornato a insegnare geografia - ha parlato in modo schietto e concreto della sua esperienza da sindaco, fornendo un punto di vista privilegiato sui modi a disposizione per storicizzare il fascismo e isolare la nostalgia. «Probabilmente dobbiamo ritarare le nostre azioni per combattere questo fenomeno, dobbiamo puntare all'arma più forte, che è la cultura. E io ci ho provato… ma ho combinato dei guai. Solo con la cultura - e il museo sarebbe servito a questo - possiamo affrontare questo periodo storico e capire che parlare con gente che ancora si veste da gerarca nazista è qualcosa di ridicolo. A Predappio vediamo di queste sfilate diverse volte l'anno».

Un Frassineti inedito grazie al confronto con i due comici: nei suoi anni da sindaco è stata una star dei primi cittadini - «Mi hanno intervistato tutte le più importanti televisioni del mondo, tranne Al Jazeera. È stato un peccato, mi ero anche fatto crescere la barba» - racconta anche di aver fatto i complimenti a Rachele Mussolini dopo la sua elezione al Consiglio Comunale di Roma: «Prendere i voti è sempre difficile e le persone non possono pagare tutta la vita per il cognome che portano».

Tintoria è il podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone co-prodotto da The Comedy Club, che coniuga intrattenimento puro e divulgazione. Ospitando personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, ha l’obiettivo non solo dell’intrattenimento, ma anche di entrare in contatto con punti di vista e prospettive sempre nuovi. Con oltre 150 puntate e più di 10 milioni di visualizzazioni, è diventato un punto di riferimento nel mondo dei podcast comedy italiani.