Pd, se si stravolge voto sui sindaci stop dialogo sulle riforme

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "La maggioranza deve decidere se sulle riforme cerca il dialogo o lo scontro. Se c'è una legge elettorale che ha funzionato in questi anni, è quella dei sindaci nei comuni sopra i 15 mila abitanti: mai cambiata con colpi di mano e forzature nei suoi trent'anni di vita. Eliminare il ballottaggio - come propone Calderoli - significa stravolgere quella legge. E lo fa usando parole faziose, infondate nel merito, molto gravi sul piano del metodo. Il contrario di quel che serve per dialogare. Perfette per rendere impossibile qualsiasi confronto". Così in una nota Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Pd e il Dario Parrini. (ANSA).