Berlusconi: opposizione vicina, pioggia di auguri. Calenda fuori dal coro

"Non ho mai votato Berlusconi, ma bisogna fargli gli auguri di tornare a fare il suo lavoro. Conosco la leucemia e credo che sia in una condizione critica".

Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda nel corso della trasmissione Tagadà su La7.

"Penso - ha aggiunto - che sia la chiusura di fatto della seconda Repubblica. La seconda Repubblica è Berlusconi, nel bene e nel male. Non ho mai creduto alla sua successione. E questo ha anche aspetti positivi, vedi i conflitti di interesse. Si chiude un pezzo di storia. Ma la vita è più larga della vita. È stato un leone, anzi, è un leone".

Berlusconi, Salvini: 'Un saluto all'amico Silvio, tornera' piu' in gamba di prima'

"Respingiamo al mittente i commenti inopportuni di Calenda che, da politico improvvisato e da eterno figlio di famiglia allevato con dosi massicce di raccomandazioni, non sa né parlare, né tacere. Siamo certi che Silvio Berlusconi darà ancora a lungo un contributo alla politica Italiana. Delle grandi imprese di Berlusconi tutti parlano con attenzione e rispetto. Di Calenda vengono citati soltanto le comparsate nei filmetti dei registi di famiglia e i continui cambi di casacca politica. Studente distratto, non ha imparato, né a casa né a scuola, i principi fondamentali dell'educazione". Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Auguri e in bocca al lupo a Silvio Berlusconi. Esprimo anche la gioia personale di aver visto ieri tutto il Senato applaudire quando Berlusconi è stato nominato durante il voto di fiducia". Lo afferma la Presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita a SkyTg24 Start.

'Berlusconi assente', applauso al Senato per il leader di Forza Italia

"Desidero esprimere al presidente Berlusconi i miei più affettuosi e sinceri auguri di pronta guarigione. Abbiamo bisogno della sua insostituibile funzione nella vita politica". Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio

"Abbiamo ridotto - ha detto De Luca - la politica a volgarità, ad aggressioni anche personali, ad accapigliamenti. Io mi sento di rivolgere il migliore augurio all'onorevole Berlusconi di ristabilimento. Pensiamola come vogliamo ma è stata una figura straordinaria della vita politica del nostro Paese, con i suoi mille difetti ma anche con le sue qualità di combattente, e che abbia continuato a combattere fino a 86-87 anni è un'ulteriore conferma che è un uomo che si è battuto per le sue idee. Merita rispetto e merita ovviamente il massimo di solidarietà umana che mi permetto di rivolgere anche io a lui e alla sua famiglia in questo momento". Così il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca

"Torna presto", "ti aspettiamo", "forza Cavaliere!". Sono solo alcuni dei messaggi di solidarietà arrivati dal mondo della politica a sostegno di Silvio Berlusconi. Se, come c'era da aspettarsi, gli esponenti di tutta la maggioranza hanno manifestato affetto e vicinanza al Cavaliere, meno scontata è la pioggia di auguri giunta da parte delle forze di opposizione. Nella giornata di ieri, poco dopo la diffusione della notizia del ricovero, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma, ha augurato "un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi", seguito a ruota da Ettore Rosato, deputato dello stesso partito, che sui social ha scritto: "Ha tempra forte e lo aspettiamo in Parlamento!". Auguri di pronta guarigione non sono mancati dal Pd. "È un avversario politico, ma auguro a lui e ai suoi cari che possa esserci una ripresa" ha dichiarato il parlamentare Andrea Orlando, appoggiato dalla dem Debora Serracchiani che ha commentato: "Questi sono momenti nei quali non può esserci alcun colore politico nel dirsi vicini e solidali". Per il Movimento 5 Stelle a parlare è il presidente Giuseppe Conte che, rispondendo alle domande dei cronisti, ha espresso a Berlusconi "i migliori auspici per una pronta e completa guarigione", augurandogli di "tornare a partecipare così al dibattito politico, dove naturalmente saremo su posizioni distanti".