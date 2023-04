Pnrr: Giorgetti, 'riflettere su maggiore flessibilità'

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il commissario europeo per il bilancio e l'amministrazione Johannes Hahn "hanno convenuto che i profondi cambiamenti (guerra in Ucraina, inflazione, costi energetici) richiedono una riflessione su una maggiore flessibilità nell'attuazione dei progetti" del Pnrr. Così una nota del Mef al termine dell'incontro tra i due responsabili. Sul bilancio europeo, ha detto Giorgetti, non si può sottovalutare l'instabilità economica nei paesi nord africani, mentre sul fronte degli investimenti e dello sviluppo penso sia importante concordare un sistema di garanzie pubblico e privato".

La nota del Mef precisa che "al centro del cordiale colloquio lo stato dell'arte del bilancio Ue 2024, il quadro finanziario pluriennale, il Pnrr e la situazione economica generale". Giorgetti, "pur ribadendo l'approccio prudente del governo italiano, ha sottolineato le problematiche che il Paese si trova ad affrontare: le spese legate alla gestione dell'immigrazione, dei rifugiati, della guerra impongono risposte comuni da parte dell'Europa". Il ministro si è detto "soddisfatto perché entrambi abbiamo individuato nella flessibilità lo strumento per modificare e portare a termine quei progetti in difficoltà a causa di eventi straordinari"