Meloni, sulle partecipate ci saranno anche delle conferme

(ANSA) - VERONA, APR 3 - Sulle nomine nelle partecipate "presumo che ci saranno anche delle conferme". Lo ha detto a Verona la presidente del consiglio Giorgia Meloni.

"Si lavora nel merito - ha sottolineato, a margine del Vinitaly - guardando al merito e guardando chiaramente la strategicità delle aziende, particolarmente in questo tempo, tenendo in considerazione il tema della spesa del Pnrr per quello che riguarda le energetiche, e anche il lavoro che l'Italia fa per cercare di diventare una sorta di hub di approvvigionamento". (ANSA).