Schlein, determinati e responsabili contro scelte destra

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Grazie a Simona Malpezzi per aver portato avanti egregiamente il gruppo parlamentare, un gruppo che è stato reattivo sui temi importanti anche in questi mesi, dopo la sconfitta elettorale, in cui la destra ci ha impegnato a opporci con responsabilità e determinazione alle sue scelte sbagliate". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla riunione del gruppo al Senato convocata per l'elezione del nuovo capogruppo che prenderà il posto proprio di Simona Malpezzi. Il nome considerato in pole è quello di Francesco Boccia. (ANSA).