Migranti: Schlein, governo fa le domande sbagliate all'Ue

"Io dico al governo italiano che celebra la grande attenzione che ottiene" sulla migrazione "in questa sede che quella non è la strada giusta, perché fa le domande sbagliate all'Ue". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del pre-vertice dei Socialisti europei a Bruxelles. Il governo, ha sottolineato Schelin, dovrebbe "invece chiedere una maggiore condivisione delle responsabilità sull'accoglienza, superando il regolamento di Dublino e ottenendo una missione europea di ricerca e soccorso in mare perché dove non arrivano purtroppo le motovedette della Guardia Costiera e le Ong vediamo ancora tragedie".

Socialisti Ue, Schlein alla riunione pre-summit a Bruxelles

"Schlein? Fantastica. La nostra famiglia politica ha guadagnato una grande leader che può aiutarci a combattere per un'Europa più giusta e più donna", ha detto all'ANSA la capogruppo dei Socialisti e Democratici (S&D), Iratxe García Perez, a margine del pre-vertice del partito.

La trasferta a Bruxelles rappresenta l'esordio di Schlein da segretaria del Pd in Europa. Tra gli incontri in agenda quelli con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro spagnolo per Sanchez e la premier finlandese Sanna Marin, oltre al commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni. Sul tavolo i temi sull'agenda del vertice Ue, tra i quali il nodo sullo stop ai motori a scoppio dal 2035, che i Socialisti discuteranno anche alla presenza del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans.