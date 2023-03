Cgil: Como (Fiom), protesteremo per partecipazione Meloni

Siete contenti della partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al congresso della Cgil? "No, nel mio caso contenta non e' la parola esatta, sono molto seccata" e "protesteremo, lasceremo la sala quando sarà annunciata e saremo visibili". Lo afferma Eliana Como, dirigente Fiom nel direttivo nazionale della Cgil, intervenendo a 'Un giorno da pecora', e si mostra in video collegamento indossando una stola che ricorda quella indossata da Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, con su scritto "Meloni pensati sgradita".

Congresso Cgil, Como: 'Protesteremo per la partecipazione di Meloni'

"Non saremo in silenzio a sentire, ci alzeremo e lasceremo la sala, per evitarci di ascoltare la Presidente del Consiglio", continua la sindacalista, "non posso dire in quanti" lasceremo la sala, "spero tanti e tante" e "ce ne andremo quanto verrà annunciata e saremo visibili". "Lei è possiamo dire, il capo della minoranza della Cgil?", le chiede il conduttore: "Mi perdoni, la capa" della minoranza, risponde Como: "Questo e' il Congresso della Cgil - spiega la sindacalista - non e' una riunione istituzionale, non avevamo nessun obbligo istituzionale".