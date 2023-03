Manager cita Mussolini, Anastasio lascia: 'Le mie dimissioni doverose'

Il presidente della società 3-I, Claudio Anastasio, si è dimesso. Secondo La Repubblica, Anastasio aveva inviato ai componenti del Cda della società pubblica che gestisce i sistemi software di Inail, Inps e Istat, una mail con una citazione esplicita del discorso di Benito Mussolini del gennaio del 1925, con cui il capo del fascismo rivendicava la responsabilità politica del delitto Matteotti.

"Doverose le mie dimissioni, più concrete ed immediate di ogni mio commento". Lo ha dichiarato all'ANSA Claudio Anastasio, senza aggiungere altro sulle dimissioni da presidente di 3-I, dopo le polemiche per la sua mail, inviata al cda della società pubblica che gestisce i sistemi software di Inail, Inps e Istat.

"Alla vigilia di una serie di cruciali nomine governative negli enti pubblici suscita profonda inquietudine un caso come quello di Claudio Anastasio. La questione che si pone, e che non è eludibile, è se si intenda procedere all'occupazione di tutte le caselle di potere disponibili con leggerezza ed eccessi di disinvoltura, collocando in posizioni delicate personaggi improbabili e non all'altezza. La nostra vigilanza sarà massima". Così il senatore Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

"Le dimissioni di Claudio Anastasio sono una buona notizia. Ancora una volta le scelte di Meloni risultano inadeguate". Così su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe.

Anastasio, il manager nominato da Meloni a dicembre - "Stiamo sperimentando piattaforma in cybersecurity a livello nazionale", scriveva dieci giorni fa Claudio Anastasio, in uno degli ultimi post su Facebook in veste di presidente di 3-I Spa. Ruolo da cui si è dimesso oggi dopo le polemiche per la sua mail con la citazione di Benito Mussolini indirizzata ai componenti del cda della la società a capitale e partecipazione interamente pubblica nata con il compito di sviluppare, manutenere e gestire le soluzioni software e i servizi informatici di Inps, Istat, Inail, della Presidenza del Consiglio, del Ministero del lavoro e delle altre Pubbliche amministrazioni centrali. Prima della nomina, arrivata a fine novembre con un dpcm della premier Giorgia Meloni, Claudio Anastasio era noto soprattutto come il fondatore di tNotice, società specializzata in raccomandate elettroniche. In passato, il suo nome aveva fatto notizia in quanto presidente esecutivo della Mussolini Internet, annunciando il 13 giugno 1997 - all'indomani della morte di Vittorio, secondogenito del Duce - l'inaugurazione del sito internet ufficiale Mussolini. La 3-I Spa è stata annunciata il 14 aprile 2022, sotto il governo Draghi, da parte del Ministero del lavoro, che la definiva la "prima software house pubblica a servizio del welfare", prevista dal Decreto Legge per le misure urgenti di attuazione del Pnrr. Inizialmente avrebbe dovuto essere guidata da Roberto Lancellotti, ma con l'avvento del nuovo esecutivo si è optato per una soluzione diversa, puntando appunto sull'imprenditore del settore informatico, Anastasio. La nomina è arrivata il primo dicembre 2022 pochi giorni prima della nascita effettiva della società, annunciata il 12 dicembre dal sottosegretario con delega all'Innovazione tecnologica Alessio Butti, dal ministro per la P.a Paolo Zangrillo. La società, in sostanza, si dedicata allo sviluppo di software a supporto della trasfor

mazione digitale della Pubblica amministrazione, milestone prevista dalla missione "M1C1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.