Fi: "La casa green divide il Pe, con la Lega-Fdi uniti per il no"

"E' un motivo di orgoglio per Fi che si vada creando una maggioranza in Aula al Pe che possa stoppare la cosiddetta direttiva green sulla casa, che noi riteniamo - come ha detto Silvio Berlusconi - fortemente dannosa per il bene sacro degli italiani, che è la casa. Tutti i gruppi sono divisi al loro interno e mi fa piacere prendere atto che i gruppi del centrodestra italiano seguiranno tutti l'indicazione del presidente Berlusconi votando contro questa direttiva". Lo ha detto ai cronisti all'Eurocamera il capodelegazione di Fi al Pe Fulvio Martusciello a pochi minuti dal voto della Plenaria.