Radicali italiani accusano, governo poco trasparente su Pnrr

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Radicali Italiani all'attacco sui dati del Pnrr. "Il governo - chiede in una nota Massimiliano Iervolino, segretario del partito Radicali Italiani - come sta gestendo un progetto così importante e complesso come il Pnrr? A tutti gli effetti non lo sappiamo e forse lo stesso governo non ha le idee molto chiare".

"La trasparenza e l'accesso ai dati è davvero un tema cruciale nell'esercizio della democrazia. Ricordiamo che da due anni stiamo attendendo il lancio di un'altra piattaforma pubblica, quella per firmare online i referendum e le leggi di iniziativa popolare. Anche in questo caso viene negata la partecipazione democratica dei cittadini. Ci auguriamo che presto il governo si impegni su ogni aspetto della trasparenza", conclude. (ANSA).