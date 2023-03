Guterres, Onu pronta a mediare per la smilitarizzazione di Zaporizhzhia

Le Nazioni Unite sono pronte a offrire i loro buoni uffici come mediatori nella smilitarizzazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato il Segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres, durante una conferenza stampa con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev, secondo quanto riportato da Ukrinform.

"La sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è fondamentale. Credo che sarebbe importante anche una possibile mediazione per cercare la completa smilitarizzazione dell'area, garantendo al contempo che la centrale possa tornare a funzionare normalmente. Le Nazioni Unite sono pronte a offrire i loro buoni uffici", ha dichiarato Guterres.

Da parte sua, Zelensky ha detto che con Guterres "abbiamo discusso su come fermare il ricatto nucleare della Russia e ripristinare la sicurezza di tutte le centrali nucleari ucraine, che è stata violata dalla Russia, in particolare la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. La centrale

nucleare di Zaporizhzhia deve tornare sotto il pieno controllo dell'Ucraina: è una questione di sicurezza globale, non solo di sicurezza ucraina".

Le autorità filorusse di Energodar, dove è situata la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in mano ai russi, hanno denunciato che le forze ucraine hanno attaccato oggi con i droni la cittadina, sottolineando però che l'attività nella centrale continua normalmente. L'amministrazione comunale, citata dall'agenzia Ria Novosti, ha parlato di un "atto terroristico contro la popolazione civile di Energodar", aggiungendo che gli ucraini hanno impiegato munizioni incendiarie, provocando un incendio in un'area di quattro ettari sulla sponda sud del bacino della diga di Kakhovka, dove sorge la città. La sponda nord, dove è situata Nikopol, è sotto il controllo delle forze di Kiev. Le fiamme si sono sprigionate lungo la linea elettrica che rifornisce la città.