Commissione Ue: a breve una risposta alla lettera di Meloni sui migranti

Una portavoce della Commissione Europea ha ricordato di aver ricevuto la lettera inviata dalla presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e che una risposta arriverà "a breve". "Siamo completamente d'accordo sul fatto che bisogna prendere delle misure ed ecco perché la presidente della Commissione ha parlato di raddoppiare gli sforzi per adottare il Patto sulla migrazione e l'attuazione del piano d'azione sulla rotta del Mediterraneo centrale", ha aggiunto il portavoce.

"Se non affrontiamo le cause che sono alla base della migrazione, ci troveremo davanti ad altre tragedie". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea tornando sulla tragedia al largo delle coste di Crotone. La portavoce ha ribadito che le vite in mare "vanno sempre

salvate", al di là delle ragioni che hanno portato all'originarsi degli eventi di ricerca e soccorso, che sono organizzati dagli Stati membri.