Delegazione FdI andrà a convention conservatori Usa a Washington

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Una missione di parlamentari di Fratelli d'Italia parteciperà alla prossima convention dei conservatori, Cpac, in programma a Washington dal 28 febbraio al 5 marzo, in rappresentanza del Partito dei conservatori europei (Ecr party). La Cpac è l'appuntamento annuale organizzato dalla Conservative political action conference, la più grande manifestazione dei repubblicani americani che si tiene ogni anno negli Usa e inaugurata da Ronald Reagan nel 1974. L'anno scorso, si svolse in Florida subito dopo l'inizio della guerra in Ucraina e, per Ecr, partecipò Giorgia Meloni in quanto presidente del partito europeo. Quest'anno a Washington andranno i deputati FdI: Gianluca Caramanna, Andrea Di Giuseppe, Fabio Pietrella e Antonio Giordano e i senatori Simona Petrucci, Elena Leonardi, Paola Ambrogio e Paolo Marcheschi. (ANSA).