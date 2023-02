Milleproroghe in Aula alla Camera, il governo pone la fiducia

Il governo pone la questione di fiducia alla Camera sul dl Milleproroghe. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il testo è stato già approvato in Senato, dove pure era stata posta la fiducia. Il provvedimento era stato chiuso ieri in tarda serata dalle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera senza modifiche e con l'ok al mandato ai relatori, Roberto Pella e Alessandro Urzì. Respinti i circa 230 emendamenti delle opposizioni. Il decreto scade il 27 febbraio.

