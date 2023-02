Migranti: Meloni, ingressi non li decidono i trafficanti

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Non possiamo continuare a consentire che la selezione in ingresso sia fatta da bande di trafficanti, non possiamo confondere migrazioni e profughi. Cerchiamo risposte e un 'Europa seria deve affrontare temi con pragmatismo". Lo dice la premier Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, parlando dei temi legati all'immigrazione e ribadendo come sia necessario "discutere prima dei confini esterni". (ANSA).