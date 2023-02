Nuova partnership tra ANSA e l'agenzia moldava Moldpres

L'agenzia di stampa moldava Moldpres e ANSA hanno siglato oggi un accordo di collaborazione per lo scambio dei notiziari da utilizzare per uso editoriale sulle rispettive piattaforme di informazione e lo sviluppo di iniziative commerciali congiunte in supporto della comunicazione di istituzioni e aziende italiane e moldave nei rispettivi paesi.

Alla firma dell'intesa ha preso parte da remoto l'ambasciatore italiano a Chisinau Lorenzo Tomassoni, dalla sede dell'agenzia moldava. "L'accordo di oggi contribuisce a consolidare ulteriormente gli eccellenti rapporti italo-moldavi.

Roma è in questo momento più vicina che mai a Chisinau. Non a caso, ANSA è la seconda agenzia di un Paese Ue, dopo la rumena Agerpres, ad avviare una collaborazione strutturata con Moldpres", ha dichiarato Tomassoni, aggiungendo: "Ne escono rafforzate libertà di stampa e contrasto alle fake news, due componenti essenziali dell'impegno che la Moldavia, candidata all'adesione alla Ue, sta profondendo con determinazione e successo per appartenere al mondo libero".

Al commento dell'ambasciatore italiano, si è aggiunto quello del suo omologo moldavo a Roma, Anatolie Urecheanu, presente nella sede di ANSA: "Questa intesa completa e diversifica l'eccellente rapporto politico che già esiste tra i nostri Paesi. Apriamo un nuovo capitolo di cooperazione settoriale, completando e ampliando le relazioni bilaterali con un nuovo ambito concreto". Urecheanu ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione in quanto la Moldavia è un Paese candidato all'Ue, "il che presuppone che lavori per avvicinarsi agli standard stabiliti dall'Unione Europea in tutti i settori".

Il direttore generale di Moldpres, Petru Beregoi, in collegamento dalla sede dell'agenzia, ha ringraziato gli ambasciatori nonché l'Ad di ANSA Stefano De Alessandri per la ricettività e l'apertura dimostrate ed ha osservato che la Moldpres è guidata solo dai principi democratici e dalle disposizioni del Codice etico del giornalismo universale, con la rigorosa osservanza delle disposizioni. "L'accordo di oggi sarà un nuovo passo verso la cooperazione dell'Agenzia Moldpres con istituzioni mediatiche simili dell'Unione Europea", ha detto.

Soddisfazione per la firma dell'accordo e per lo scambio dei notiziari è stata espressa anche da De Alessandri, che ha indicato l'intesa come "il primo passo verso una collaborazione più ampia anche in un'ottica commerciale ed in ambito tecnologico".