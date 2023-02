Meloni, contro Nutriscore a difesa della sovranità alimentare

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Abbiamo scelto di fissare tra le nostre priorità il tema della sovranità alimentare per due ragioni: difendiamo il diritto di una Nazione di scegliere il proprio modello produttivo e riteniamo giusto combattere il tentativo di omologazione alimentare globale". Così la premier Giorgia Meloni, in un messaggio alla Conferenza economica della Confederazione italiana agricoltori. "Per questo - aggiunge - ci siamo opposti al Nutriscore, che è uscito dall'agenda europea almeno fino a tutto il 2024, e ci siamo battuti affinché il vino, così come la carne, non venissero penalizzati". (ANSA).