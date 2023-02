Gentiloni avvisa sul Pnrr 'Modifiche siano in un unico atto'

"Incoraggiamo vivamente gli Stati membri a presentare rapidamente le varie modifiche al loro Pnrr in un unico emendamento, piuttosto che adottare un approccio frammentario. In questo modo, riduciamo il tempo dedicato ai processi e velocizziamo l'effettiva implementazione". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un'audizione alle commissioni Economica e Bilancio del Parlamento europeo.



La scadenza per presentare la revisione, ha ricordato il commissario, è comunque al più tardi entro il 30 aprile.

"E' cruciale che la nostra Unione eviti la frammentazione, dove vediamo un possibile doppio rischio: non solo di frammentazione finanziaria ma anche reale". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione al Parlamento europeo. L'Ue deve "rafforzare la competitività" e "ciò significa accelerare la trasformazione industriale net-zero", ma "affinché ciò accada, l'Ue deve basarsi sulla sua più grande forza, il mercato unico", ha evidenziato Gentiloni, ricordando le proposte di Bruxelles sulla flessibilità per gli aiuti di Stato, l'uso dei fondi ancora disponibili nel Recovery e il Fondo sovrano Ue.

"Il NextGenerationEu è stato e resterà un caso unico", per questo "anche quando parliamo del Fondo sovrano Ue o di altre prospettive" comuni "non parliamo di stabilire un secondo caso di NextGeneration, ma della possibilità di affrontare insieme" le sfide. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione alle commissioni congiunte Economica e Bilanci del Parlamento europeo. (