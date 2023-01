Germania: da 1 maggio biglietto bus-treni a 49 euro mese

(ANSA) - BERLINO, 27 GEN - Il governo tedesco e i Land hanno concordato di lanciare dal prossimo 1 maggio il biglietto mensile a 49 euro per i trasporti pubblici locali e regionali.

Lo riporta Dpa. Manca ancora l'approvazione della misura da parte della Commissione europea. Quest'estate la Germania aveva attivato per tre mesi un biglietto per i trasporti pubblici a soli 9 euro al mese, per contrastare il caro-energia e favorire l'uso dei mezzi urbani. Dopo mesi di discussioni, l'abbonamento a 49 euro dovrebbe replicare la stessa formula, ma garantendo la sostenibilità finanziaria per le aziende dei trasporti. In gran parte delle città tedesche, un mese di abbonamento dei mezzi pubblici costa attualmente cifre ampiamente superiori ai 49 euro. (ANSA).