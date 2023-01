Giappone: regalo dall'Italia al campione del sumo

(ANSA) - TOKYO, 23 GEN - In occasione del primo campionato di Sumo dell'anno, tra i più importanti appuntamenti del calendario sportivo giapponese, l'Ambasciatore d'Italia Gianluigi Benedetti ha consegnato al vincitore del torneo, l'Ozeki Takakeisho, il "Premio Italia Hatsubasho", istituito per testimoniare la vicinanza e l'amicizia profonda che legano l'Italia al Giappone.

L'Ambasciatore Benedetti ha consegnato al campione un piatto in vetro di grande dimensione, realizzato a mano dagli artigiani della storica azienda vetriera di Murano, Venini.

"È stato per me un grandissimo onore e un privilegio poter premiare a nome dell'Italia, cosa mai avvenuta prima, il campione di una straordinaria, nobile e affascinante disciplina dalle antichissime origini ed è stato un piacere consegnare al vincitore un manufatto di una delle aziende simbolo dell'eccellenza dell'artigianato e del design Made in Italy" ha commentato l'Ambasciatore Benedetti.

Per il suo valore simbolico, considerato il significato che il Sumo riveste nella cultura e nella società giapponese - oltre all'aspetto sportivo, "il Premio Italia Hatsubasho - ha aggiunto l'ambasciatore - è una conferma dell'eccezionale andamento delle relazioni bilaterali, recentemente rilanciate in occasione dell'incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio Meloni e il Primo Ministro Kishida che hanno concordato di elevare il partenariato bilaterale a livello strategico". (ANSA).