Ucraina: Mattarella, Italia sta con chi lotta per la libertà

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Stiamo rivivendo in Europa la tragedia della guerra, che speravamo fosse riposta per sempre negli archivi della storia dopo gli orrori che abbiamo allora conosciuto. Ed è proprio il mettere la dignità integrale della persona al centro di ogni azione che ci porta a stare dalla parte di chi è aggredito e lotta per la propria indipendenza e libertà". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Brescia in occasione della cerimonia ufficiale di inaugurazione di Capitale italiana della Cultura 2023, insieme alla città di Bergamo. (ANSA).