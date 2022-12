Speranza, la strategia di Meloni sul Covid è fallita

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "La strategia della Meloni di far finta che il Covid non esiste più e che tutto sommato dei vaccini si può fare a meno mi pare fallita. Come sempre la realtà è più forte della comunicazione". Lo afferma l'ex ministro della salute e segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, conversando con l'Ansa fuori Montecitorio. (ANSA).