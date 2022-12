Salvini, Lazio e Lombardia doni sotto l'albero

"I primi doni sotto l'albero in vista del 2023 sono due vittorie in Lazio e in Lombardia". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il decennale di FdI.

"C'è stata competizione? sì. C'è competizione ora? No. Ora vogliamo governare almeno 10 anni. Non vado oltre sennò creiamo polemica ". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il decennale di FdI. "C'è stata competizione? sì. C'è competizione ora? No. Ora vogliamo governare almeno 10 anni. Non vado oltre sennò creiamo polemica ". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il decennale di FdI.

"In Europa non abbiamo tanti amici, penso alla Bce". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il decennale di FdI.

"Provano a farci litigare ma abbiamo un destino comune". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il decennale di FdI. "In Europa - aggiunge rivolto a Meloni - hai fatto tu più in 56 giorni che qualche fanfarone in anni".