FI: "Ci sarà l'aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75"

"Grazie a Forza Italia ci saranno la proroga del superbonus al 31 dicembre e l'aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75". Così a Mattino5 la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

"Questa manovra tiene conto del quadro economico e, in modo responsabile, non mette a rischio i conti pubblici ma garantisce le fasce medio-basse. In molti paventavano rischi indicibili in caso di vittoria elettorale del centrodestra: siamo al governo e nessuno dei pericoli prospettati si è concretizzato. La promozione della manovra da parte dell'Ue, in barba a chi aspettava una bocciatura, è lì a dimostrarlo", aggiunge.