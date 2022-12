Forte tensione su titoli Stato, il Btp chiude al 4,2%. Spread a 213 punti

Giornata di violenta pressione sui titoli di Stato europei e soprattutto dei Paesi 'periferici', con i prodotti italiani particolarmente colpiti dalla speculazione. Il risultato è che il rendimento del Btp decennale ha chiuso l'ultima seduta della settimana con un aumento di 14 punti base al 4,27%, sui massimi dall'8 novembre, con un livello più elevato di giornata del 4,4%. Lo spread con il Bund tedesco è sui valori da inizio novembre e ha concluso a 213 'basis point' rispetto ai 202 dell'avvio. Dai minimi recenti del 23 novembre il differenziale è cresciuto di circa il 20%.

Seduta lievemente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha segnato un calo finale dello 0,16% a 23.688 punti.

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ribasso dopo i forti cali accusati alla vigilia: le Borse più pesanti sono state quelle di Londra e Madrid che hanno perso l'1,2%, seguite da Parigi e Amsterdam in discesa di un punto percentuale. Più cauta Francoforte, che ha chiuso in ribasso dello 0,6%.