Manovra, la Uil contro la flat tax: i dipendenti pagano fino a 800% in più

Della manovra italiana "oggi non ne ho sentito parlare". "Credo che tutti i ministri che hanno parlato pensino che siamo per mantenere i valori europei". Lo ha detto dopo un Ecofin incentrato sul nodo del meccanismo di condizionalità per l'Ungheria il ministro dell'Economia ceco Zbynek Stanjura (alla presidenza di turno Ue), interpellato a margine dell'incontro in particolare su un eventuale interesse o criticità emersi nell'incontro in merito alla bozza programmatica di bilancio dell'Italia.

Intanto la Uil fa i conti sulla flat tax tra autonomi e dipendenti. La differenza tra autonomi con un fatturato di 85 mila euro e pensionati e dipendenti con un reddito equivalente può raggiungere, nei casi estremi, oltre l'800% di imposte versate in più da parte di questi ultimi. E' quanto indica uno studio del Servizio politiche fiscali della Uil, secondo il quale in pratica un lavoratore autonomo verserebbe fino a 27 mila euro di Irpef in meno ogni anno, rispetto a lavoratori dipendenti e pensionati, senza contare lo sconto sui contributi previdenziali. "Una differenza enorme che non trova giustificazione", sottolinea il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. Sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni 2020, evidenzia inoltre lo studio della Uil, dipendenti e pensionati, che sono l'89,9% dei soggetti che pagano l'Irpef, hanno versato il 96,3% dell'Irpef totale nel 2020. La flat tax, afferma ancora Proietti, "è uno strumento contrario ad una tassazione equa e giusta. Prevedere regimi forfettari, a vantaggio di particolari categorie, crea disuguaglianze tra le persone e carica sempre più sulle sole spalle dei dipendenti e pensionati il peso dell'Irpef" che, prosegue, "più che un'imposta sui redditi, è una tassa su salari e pensioni". "Uno Stato democratico deve fondarsi su un fisco equo e progressivo così come previsto dalla nostra Costituzione - rimarca il segretario confederale della Uil -. Serve una vera riforma che diminuisca il carico fiscale per i dipendenti ed i pensionati improntando il sistema ad una piena progressività e allargando la base imponibile dell'imposta sui redditi. Parallelamente si deve investire in una vera forte battaglia all'evasione fiscale, un male endemico del nostro Paese, che ogni anno sottrae ai cittadini oltre 100 miliardi di euro, l'equivalente dell'importo speso per tre leggi di bilancio".

"Alla fine sono felice che sul tema della moneta elettronica si è ritrovata una totale coesione della sinistra-Pd, sinistra italiana, M5s, commentatori - tutti finalmente uniti nella difesa della moneta bancaria, unità che non si vedeva da un sacco di tempo e soprattutto incentrata sulla possibilità di difesa di pagare col Pos il taxi e l'aperitivo, diventata la principale battaglia della sinistra nella legge di Bilancio". Così il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari intercettato vicino a Palazzo Chigi a proposito delle polemiche sulla misura contenuta in manovra che elimina le sanzioni a chi non accetta le carte per i pagamenti fino a 60 euro. "Non la difesa dei lavoratori o delle categorie più fragili, della questione sociale - prosegue - ma la moneta elettronica delle banche. Sintetizzando il tutto 'hasta la visa siempre' ".