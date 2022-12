Superbonus: Conte in piazza con Class Action edilizia

Il leader M5s, Giuseppe Conte, è arrivato in piazza Santi Apostoli a Roma per partecipare ad una manifestazione di protesta sul Superbonus. A scendere in piazza sono gli aderenti a Class Action Nazionale (Cande), l'associazione che si è costituita per tutelare le piccole e medie imprese di tecnici e professionisti del settore, ma anche i cittadini, con l'obiettivo di sbloccare la libera circolazione dei crediti fiscali maturati dai principali bonus edilizi.



Il M5s si impegna a portare nella legge di bilancio una soluzione per lo sblocco della cessione dei crediti, ha detto il leader del Movimento.



Il leader M5s si è fatto portavoce delle istanze degli edili e dei cittadini che manifestano in piazza per lo sblocco della cessione dei crediti ed ha consegnato a palazzo Chigi una petizione firmata dalle aziende che si sono unite nella Class Action Nazionale Dell'Edilizia. Conte era stato accolto con applausi dai manifestanti riuniti in piazza Santi Apostoli. Poi, lasciando la manifestazione, si è fermato a parlare con le persone che protestavano anche per placare la loro rabbia.



"Senza forzare la posizione di Confindustria mi sembra di poter dire che condividiamo le valutazioni sulla manovra che accetta una prospettiva recessiva senza misure anticicliche. Siamo molto delusi e condividiamo la gravita' della mancanza investimenti nel sud". Così il leader M5s Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.