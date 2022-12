Governo: il Consiglio dei ministri slitta alle 19

La riunione del Consiglio dei ministri di oggi, a quanto si apprende, dovrebbe tenersi alle 19 e non alle 15, l'orario per cui inizialmente erano stati preallertati i ministri. Alle 18.30 la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha in agenda l'incontro a Palazzo Chigi con il presidente della Repubblica Islamica di Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Fra i temi in discussione il dl Ischia, con aiuti alle aree colpite dalla frana, e il decreto legge per prolungare al 2023 il sostegno dell'Italia all'Ucraina, con la possibilità di inviare aiuti militari.