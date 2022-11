Nuova partnership tra ANSA e l'agenzia olandese ANP

L'agenzia di informazione olandese ANP e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. Si arricchisce così per gli abbonati e i clienti delle due agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

Martijn Bennis, ceo di ANP, accoglie con soddisfazione la collaborazione con l'ANSA. "Le agenzie di stampa non sono in concorrenza tra loro. La cooperazione offre quindi enormi opportunità, e lo scambio di contenuti è una di queste. Sono grato all'ANSA per aver organizzato questo accordo di collaborazione, non solo con ANP ma con molte altre agenzie".

Per l'amministratore delegato di ANSA Stefano De Alessandri, "questa partnership costituisce un ulteriore tassello nella nostra strategia di networking internazionale, che vede nell'Europa un'area di naturale priorità. L'accordo con ANP ci garantirà l'accesso ad un importante flusso informativo e - allo stesso tempo - costituirà un importante passo avanti per lo sviluppo di progetti commerciali a sostegno della comunicazione dei rispettivi clienti nei due Paesi".