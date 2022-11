Usa: McCarthy, se vinciamo controlli su aiuti a Kiev

(ANSA) - WASHINGTON, 07 NOV - Garantire la sicurezza del confine col Messico, tagliare la spesa, controllare gli aiuti a Kiev e lanciare una serie di indagini sull'amministrazione Biden, senza escludere eventuali impeachment: e' il programma in caso di vittoria a Midterm annunciato in una intervista alla Cnn da Kevin McCarthy, leader dei repubblicani alla Camera, di cui potrebbe diventare speaker se il suo partito riconquistasse la maggioranza alla House.

"Sono un grande sostenitore dell'Ucraina ma penso che sia necessario introdurre un controllo. C'e' sempre bisogno non di un assegno in bianco ma di garantire che le risorse vadano dove servono e che il Congresso abbia la capacita' di dibatterne apertamente", ha detto.

"La prima cosa che vedrete sara' una legge per controllare la frontiera", ha quindi proseguito, ricordando l'arrivo quest'anno di quasi 2 milioni di persone. Quanto alle indagini parlamentari, ha aggiunto, il focus sara' sul caotico ritiro dall' Afghanistan, sulle origini del Covid e su come l'amministrazione si e' comportata con i genitori negli incontri dei board scolastici, lasciando aperta inoltre la porta per eventuali impeachment. "Non useremo mai l'impeachment per scopi politici ma questo non significa che se esce qualcosa non sara' usata in qualsiasi altro momento", ha precisato McCarthy, che deve fare i conti con le pressioni dei falchi trumpiani per mettere in stato d'accusa Biden e alcuni suoi ministri. (ANSA).