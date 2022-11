Confindustria ai sindacati, presentiamo proposte insieme

E' sbagliato per le parti sociali "presentarsi separati al tavolo con il decisore politico", con il rischio che poi "non accontenta nè una parte nè un altra": il vicepresidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Stirpe, propone così, ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, "di scegliere cinque o sei temi o porli insieme", anche per "una riscoperta ed un riannodamento di certe relazioni che non sono foriere di risultati". Dal palco dell'assemblea di Federmeccanica immediata la risposta dei leader di Cgil, Cisl e Uil: si al metodo, serve lavorare ad una intesa nel merito.



La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri per mercoledì, 9 novembre, alle 16.00 a palazzo Chigi. Lo si apprende da fonti sindacali.

