Il Parlamento elegge membri Csm e commissioni permanenti

Il Parlamento in seduta comune è convocato il 13 dicembre alle 16 per l'elezione dei 10 componenti del Consiglio superiore della magistratura. Lo ha riferito in Aula la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone.

LE COMMISSIONI PERMANENTI

CAMERA - Mercoledì 9 novembre verranno convocate le quattordici commissioni permanenti di Montecitorio per la loro costituzione e l'elezione dei presidenti. In particolare, alle 12.30 verranno convocate le commissioni dalla I alla VII e alle 14 quelle dalla VIII alla XIV. E' stato deciso dalla conferenza dei capigruppo. Entro le 17 di martedì i gruppi parlamentari dovranno comunicare alla presidenza le rispettive designazioni dei componenti delle commissioni.

SENATO- I gruppi parlamentari del Senato dovranno far pervenire alla presidenza di Palazzo Madama le designazioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, nella Giunta delle Elezioni e delle Immunità e nel Comitato per la Legislazione entro domani, venerdì 4 novembre. E' questa una delle scadenze previste nel timing, deciso dalla Conferenza dei Capigruppo della Camera Alta, per completare i vari organismi e diventare cosìperfettamente operativa.Le Commissioni permanenti sono convocate per il 9 novembre per procedere alla costituzione dei relativi Uffici di Presidenza, secondo due turni: rispettivamente alle 10,30 e alle 12. Giovedì 10 novembre, alle 11, è convocata la Giunta delle Elezioni e delle Immunità per procedere alla propria costituzione. La Conferenza dei Capigruppo si riunirà martedì 8 alle 15.30 per definire il calendario dei lavori. Il Senato è convocato, sempre martedì 8, alle 17, con le comunicazioni del Presidente sul caendario dei lavori.