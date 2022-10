Metsola: 'Spero che l'Italia continui ad essere al centro dell'Ue'

"La scelta della prima visita a Bruxelles è una buona scelta. Sarebbe importante parlare della guerra in Ucraina. Dobbiamo parlare della strada che l'Italia continuerà a prendere, io spero che l'Italia continui a essere al centro dell'Italia non solo come Paese fondatore ma anche come Paese pro-europeista e filo-atlantico". Lo ha detto la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, ospite di Mezz'ora in più, su Raitre. Con la premier italiana "parleremo anche del Pnrr, dell'ambizioni europee sul digitale e della crisi energetica", ha aggiunto.

"Per me è importante vedere cosa viene detto una volta che i ministri sono stati eletti, dopo che un governo viene insediato. E le cose che sono state dette sono incoraggianti": ha detto la presidente dell'Europarlamento. Nel corso della campagna per le Politiche "io ho parlato con tutti i leader italiani. E sono stato chiara: il Parlamento Ue sarà sempre al fianco dei governi pro-europeisti, che sono costruttivi e che vogliono rispettare le regole che noi abbiamo insieme per assicurare delle economie stabili", ha aggiunto.

"E' una bella cosa che stia succedendo qualcosa che era impossibile accadesse anni fa. Forse queste elezioni danno il segno che la politica è qualcosa che puoi fare senza essere oggetto di intimidazioni, senza essere criticata. E' questo il messaggio che un'elezione di una donna" alla guida del governo "può mandare" a tutti. Lo ha detto la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, ospite di Mezz'ora in più, su Raitre, soffermandosi sul significato che può avere il fatto che l'Italia per la prima volta abbia una presidente del Consiglio donna. Se la strada sarà più facile per Giorgia Meloni in Ue? "Per me non è stato così, ma è un bel simbolo il fatto che abbiamo più donne in posizioni di leadership. Ed è un messaggio per tutti, non solo nell'Ue", ha spiegato.

"Per molti anni noi abbiamo dimenticato coloro che prendono una barca sono persone. Nel 2023 commemoriamo la tragedia di Lampedusa del 2013, il mio appello sarà di non tornare alla situazione del 2013 quando l'Ue non ha mostrato solidarietà e non ha guardato la vita come una cosa così preziosa". Lo ha detto la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, ospite di Mezz'ora in più, su Raitre, soffermandosi sul dossier migranti e rispondendo ad una domanda sulla direttiva del Viminale sulle navi delle Ong. Metsola ha spiegato che giovedì con la premier Giorgia Meloni parlerà anche del dossier migranti