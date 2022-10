Macron: 'Pronto a lavorare con Meloni, la vedrò in Ue'. Scholz: 'Continueremo relazione molto buona con l'Italia'

"Sono pronto a lavorare" con la futura premier Giorgia Meloni e "la incontrerò intorno al tavolo del Consiglio europeo", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron senza però volersi sbilanciare sulla possibilità di un primo incontro domenica o lunedì a Roma, dove Macron vedrà il capo dello Stato Sergio Mattarella e il pontefice. "Voglio rispettare la prassi", ha aggiunto il capo dell'Eliseo.

Scholz, continueremo relazione molto buona con l'Italia

"Siamo tutti insieme come nazioni europee nell'Ue ed è essenziale che noi democrazie collaboriamo molto - ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz interpellato sull'imminente incarico a Giorgia Meloni per il nuovo Governo italiano -. Tutte le volte che ci sono cambi di governo a causa delle elezioni, come in una democrazia, questo non può rovinare le buone relazioni che abbiamo con gli altri stati membri o, per esempio, che noi abbiamo tra Germania e Italia. Continueremo a lavorare con una collaborazione molto buona tra i due Paesi e nell'ambito dell'Unione europea perseguendo le nostre comuni prospettive".