Senato: la prima seduta, presiede Liliana Segre - DIRETTA

Alle 10 fa il suo ingresso in Aula al Senato Liliana Segre che presiede la prima seduta di palazzo Madama in quanto senatrice anziana. La tabella di marcia, sebbene iniziata con ritardo ruspetto ai programmi, è segnata: dopo il suo discorso Segre chiamerà i senatori più giovani di età già proclamati che costituiscono l'ufficio di presidenza provvisorio. Si passerà alla proclamazione della Giunta per le elezioni che ufficializzerà i 26 subentranti. A questo punto con l'Assemblea costituita si potrà iniziare la chiama per il presidente del Senato.

"Desidero indirizzare al presidente emerito Giorgio Napolitano che non ha potuto prsiedere, gli auguri nella speranza di poterlo rivedere presto ristabilito in Senato". Così in Aula al Senato la presidente Liliana Segre per l'avvio della XIX legislatura in Senato.