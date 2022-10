Putin, sistema finanziario globale va rivisto

(ANSA) - ASTANA, 13 OTT - I principi del sistema finanziario globale devono essere rivisti poiché quelli attuali hanno permesso alle élite del pianeta di vivere a spese altrui: lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin alla Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) in corso ad Astana. Lo riporta la Tass.

"Come molti dei nostri partner in Asia, crediamo che sia necessario rivedere i principi del sistema finanziario globale, che per decenni ha permesso all'autoproclamato cosiddetto 'miliardo d'oro', che ha chiuso tutti i flussi di capitale e tecnologia, di vivere in gran parte a spese altrui", ha affermato Putin riferendosi alla teoria del complotto ('golden billion') secondo la quale un'indefinita élite tira i fili per accumulare ricchezze e distruggere la vita delle persone normali.

Come primo passo da compiere, Mosca auspica un uso più attivo delle valute nazionali nelle transazioni internazionali, che contribuirebbe "senza dubbio a rafforzare la sovranità finanziaria dei nostri Stati, a sviluppare i mercati dei capitali interni e rafforzare l'integrazione economica regionale", ha spiegato Putin. (ANSA).