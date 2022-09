Elezioni: Salvini e Meloni divisi dallo scostamento. 'Serve', 'non è la soluzione'

Matteo Salvini e Giorgia Meloni divisi sullo scostamento di bilancio.

"Pare che ci si possa riconvocare in Parlamento anche dopo le elezioni per fare un nuovo scostamento di bilancio - dice il leader leghista - Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non si renda conto del bisogno che c'è di un nuovo intervento. Chi chiede tempo e dice che si possa aspettare sbaglia: vale per Fdi e per il Pd: sono a rischio chiusura migliaia di imprese e botteghe, è a rischio il sistema produttivo", conclude.



"Lo scostamento del pareggio di bilancio - ribatte Meloni - non è la soluzione. E' un pozzo senza fondo, sono soldi che regaliamo alla speculazione. Il punto di arrivo e' il disaccoppiamento dei costi di gas ed energia, che è una misura strutturale".